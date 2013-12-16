«Портленд» стал единоличным лидером чемпионата НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Портленд» одержал четвертую победу подряд в крайне сложном матче, где все решилось в овертайме. Вместе с тем, по ходу игры гости из Портленда сначала выигрывали с разницей в 11 очков, а потом и проигрывали – «-13». Тем не менее, в основное время победитель так и не был выявлен. В овертайме преимущество гостей составило 2 балла. В итоге – 109:111.

Лучшим игроком матча в составе победителей стал ЛаМаркус Элдридж, набравший 27 очков.

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Другой лидер чемпионата – «Индиана Пейсерз» - в ночь на понедельник игру не проводила.

В еще одном матче дня «Финникс Санс» переиграл «Голден Стэйт Уориорс» - 106:102. Украинские легионеры «Финникса» Вячеслав Кравцов и Алексей Лэнь в этой игре участия не принимали.

В турнирной таблице у «Портленда» 21 победа при 4 поражениях, в то время, как у «Индианы» - 20/3, а «Сан-Антонио» - 19/4.