Суркис: мог бы снять Блохина без всякой компенсации

"Если он видит и чувствует, как улучшить игру команды, то он будет продолжать работать до лета. А потом будем судить по результатам. У меня очень много вопросов к Блохину. Я ждал, терпел, сцепил зубы. Блохин оставляет команду в нормальном состоянии. Второе место в чемпионате, можно бороться за первое. Прошел дальше в Лиге Европы. Есть здоровье, силы? Работай! Нет сил и здоровья - что же поделать", - отметил Суркис в интервью программе "Великий футбол", сообщает Обозреватель.

Суркис раскрыл секреты контракта с Блохиным.

"У него четко прописано в контракте: в первый год я его не имел права увольнять, даже если бы он вылетел. Все, что касается ниже второго места и непопадания в Лигу чемпионов - в сентябре я его уже мог снять без всякой компенсации. Нет никакой компенсации. Даже если бы эта компенсация была, то потратив летом порядка 45 миллионов евро на игроков, я бы еще нашел 3-4 миллиона, чтобы попрощаться с Блохиным - если бы в этом была загвоздка. Я в него верю, вижу, как он переживает. Ни один тренер, который работал в "Динамо" после Лобановского, так не переживал", - подытожил он.