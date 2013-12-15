«Донбасс» выиграл у минского «Динамо» в чемпионате КХЛ

Как передает корреспондент УНИАН, это была третья игра дончан в домашней серии из шести матчей.

Матч в Донецке проходил в упорной борьбе, где все решилось в начале второго периода. За 34 секунды до окончания первой 20-минутки хоккеист белорусской команды Алексей Калюжный открыл счет. Но сразу же после перерыва, в течение четырех минут хозяева забросили две шайбы. Счет сравнял Вацлав Недорост, а победный гол на счету Юрия Сильницкого.

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Уже в третьем периоде за 7 минут до конца игры Лукаш Кашпар забил третий гол – 3:1.

Таким образом, на данный момент у «Донбасса» 68 очков в 38 играх и третье место в турнирной таблице.

Регулярный чемпионат КХЛ возобновится 25 декабря, когда «Донбасс» на своей площадке примет «Трактор» из Челябинска.