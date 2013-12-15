Биатлонисты Кильчицкий и Пидручный завоевали на Универсиаде серебряную и бронзовую медали

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Гонка на дистанции 10 км принесла победу сербу Миланко Петровичу. Плотность результатов оказалась настолько высока, что тройку призеров разделило менее 10 секунд. Второе место занял Кильчицкий (отставание – 3,5 секунд), третье – Пидручный (8,7).

Отметим, что это, соответственно, вторая и третья медали членов сборной Украины на данный момент. Ранее «серебро» завоевала лыжница Катерина Григоренко.

Таким образом, на данный момент сборная Украины занимает 15-е место в общекомандном зачете (0-2-1). Лидирует с большим отрывом от конкурентов сборная России (6-7-7).

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Трентино продлится до 21 декабря.