Боксер Федченко проиграл титул чемпиона Европы WBO

В ТРЦ "Терминал" в Броварах завершился титульный бой, в котором украинец Сергей Федченко не смог защитить титул чемпиона Европы, уступив Феликсу Лоре из Доминиканской республики.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был один из двух центральных боев веечра промоутерской компании братьев Кличко К2.

Федченко узнал о замене соперника за пять дней до боя и не успел как следует подготовится к новому оппоненту. Уже во втором раунде Лора отправил украинца в нокдаун. В дальнейшем бой проходил с перерменным успехом, но никому из соперников за 12 раундов так и не удалось доказать своего явного превосходства.

В итоге, на решение судей повлиял нокдаун. Раздельным решением арбитры присудили победу Лоре.

Как сообщал УНИАН, еще одним гранд-боем вечера станет противостояние Александр Усик - Эпифанио Мендоса (Колумбия). Олимпийский чемпион Лондона-2012 Усик проведет свой второй бой в профессиональной карьере, который начинается в эти минуты.