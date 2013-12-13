Украинка Зевина принесла Украине вторую медаль чемпионата Европы по плаванию

Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.

Украинка финишировала третьей на дистанции 100 м на спине, преодолев ее за 56.94 сек.

По теме: Зевина завоевала серебро в последний день Кубка мира FINA по плаванию

Главный тренер сборной Украины и председатель тренерского совета Федерации плавания Украины Андрей Сердинов так прокомментировал успех спортсменки: «Дарья Зевина - одна из лидеров украинской сборной по плаванию, чемпионка мира и рекордсменка Европы на короткой воде по плаванию на спине. Спортсменка успешно прошла этапы Кубка мира и сейчас продолжает укреплять позиции на европейской арене».

Первой финишировала датская рекордсменка и участница Олимпийских игр Миэ Нильсен (55.99). Второй заплыв завершила чешская бронзовая призерка чемпионата Европы Симона Баумртова (56.28).

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по плаванию продлится в Дании до 15 декабря.