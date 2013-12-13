«Донбасс» выиграл матч чемпионата КХЛ у «Витязя»

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был второй матч донецкой команды в рамках домашней серии из 6 игр.

Матч в Донецке проходил в равной и упорной борьбе, где лишь в концовке определилось преимущество хозяев площадки.

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«Витязь» вел в счете лишь в начале игры, когда Яков Селезнев открыл счет на 5-й минуте. Но, на 10-й минуте точный бросок Лукаша Кашпара позволил «Донбассу» восстановить равновесие.

Во втором периоде уже дончане дважды входили вперед, но оба раза «Витязь» сравнивал результат. На гол Вацлава Недороста точным броском ответил Сергей Розин, а на гол Теему Лайне, «Витязь» ответил ударом по воротам Вячеслава Солодухина.

И только в третьем периоде «Донбасс» сломил сопротивление гостей. Победный гол на 44-й минуте забил Лукаш Кашпар, а окончательный счет в матче установил Туомас Киискинен – 5:3.

Таким образом, «Донбасс» набрал 65 очков в 37 матчах и делит в турнирной таблице 3-5 места с московским ЦСКА и рижским «Динамо».

Следующий матч «Донбасс» проведет 15 декабря в Донецке против минского «Динамо».