«Будівельник» выиграл второй матч в Евролиге
21:17, 13 декабря 2013Спорт
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В киевском Дворце спорта завершился матч баскетбольной Евролиги, в котором «Будівельник» обыграл французский «Нантерр» со счетом 97:87, выиграв второй матч по ходу нынешнего турнира.
Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч 9-го тура группового этапа соревнований.
Матч в Киеве проходил в приблизительно равной борьбе, но каждая из четырех четвертей игры завершалась с минимальным перевесом киевлян. Первую 10-минутку «строители» выиграли со счетом 21:19, вторую – 29:24, третью – 21:19 и четвертую – 26:25.
Лучшим игроком матча в составе хозяев площадки стал Дариуш Лавринович, набравший 29 очков.
Таким образом, после 9 игр на счету «Будівельника» 2 победы при 7 поражениях и команда по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице.
В заключительном 10-м туре группового турнира киевляне 19 декабря в гостях будут противостоять испанской «Барселоне».
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