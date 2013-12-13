«Будівельник» выиграл второй матч в Евролиге

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч 9-го тура группового этапа соревнований.

Матч в Киеве проходил в приблизительно равной борьбе, но каждая из четырех четвертей игры завершалась с минимальным перевесом киевлян. Первую 10-минутку «строители» выиграли со счетом 21:19, вторую – 29:24, третью – 21:19 и четвертую – 26:25.

Лучшим игроком матча в составе хозяев площадки стал Дариуш Лавринович, набравший 29 очков.

Таким образом, после 9 игр на счету «Будівельника» 2 победы при 7 поражениях и команда по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице.

В заключительном 10-м туре группового турнира киевляне 19 декабря в гостях будут противостоять испанской «Барселоне».