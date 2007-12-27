Клубы Высшей лиги Украины покидают ПФЛ

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) позволила клубам Высшей лиги, желающим создать Премьер-лигу, покинуть свои ряды. Такое решение было принято вчера на внеочередной Конференции ПФЛ.

Как сообщает ЛІГАБізнесІнформ, со ссылкой на пресс-службу ПФЛ, голосованию предшествовал непродолжительный по времени доклад президента ПФЛ Равиля Сафиуллина, в котором он акцентировал особое внимание на неотвратимости процесса создания Премьер-лиги. Первым шагом к возникновению нового обьединения профессиональных клубов, по мнению Р.Сафиуллина, было увеличение количества телетрансляций, вторым - создание в октябре прошлого года рабочей группы, взявшей на себя обязательство найти выход из непростой ситуации.

Президент ПФЛ особо подчеркнул, что ситуация эта, в первую очередь, категорически не устраивала владельцев элитных отечественных команд. Люди, вкладывающие серьезные деньги в украинский футбол, сошлись во мнении: нынешняя система ПФЛ не в силах защитить права и интересы клубов. По словам Равиля Сафиуллина, поводов для недовольства предостаточно. Из их числа уровень судейства, календарь соревнований и лимит на легионеров упоминались чаще всего.

Представители "вышки" считают, что нынешнюю ПФЛ необходимо сохранить как полноценный рабочий орган, с которым вновь созданная Премьер-лига подпишет договор о согласовании календаря, переходах футболистов и т.д.

Но главной задачей нового обьединения является непременное ужесточение финансовых требований к желающим приобщиться к элите. Бюджет не менее $5 млн. и арена полностью соответствующая современным международным стандартам - обязательны для клубов Премьер-лиги. Для лучших коллективов Первой лиги, стремящихся повысить свой статус, никто не будет делать исключений.

Федерация футбола Украины желает лишь сохранить независимость судей от владельцев клубов и других органов власти, хотя члены Премьер-лиги получат также право на контроль судейства. К началу нового сезона федерация готова рекомендовать Лиге 16 - 18 наиболее подготовленных рефери. Ну а если у какой-либо команды возникнут претензии к отдельным арбитрам, то они смогут внести кадровые коррективы.

На данный момент готовятся соответствующие документы, которые в начале 2008 года поступят на утверждение ФФУ.

Напомним, в октябре состоялось совещание с личным участием всех руководителей футбольных клубов Высшей лиги Украины, на котором было принято решение о создании в украинском футболе Премьер-лиги.