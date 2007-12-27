Арсенал уступил лидерство МЮ

В 19 туре остался один матч

Подопечные Арсена Венгера не смогли распечатать ворота "Портсмута". Матч 19 тура английской Премьер-лиги завершился всухую 0:0. Таким образом канониры опустились на вторую строчку турнирной таблицы, уступив лидерство "Манчестер Юнайтед", который ранее обыграл "Сандерленд". 1 Манчестер Юнайтед 45 2 Арсенал 44 3 Челси 38 4 Ливерпуль 36 5 Манчестер Сити 34 6 Эвертон 33 7 Портсмут 31 8 Астон Вилла 30 9 Вест Хэм 26 10 Блэкберн 26 11 Ньюкасл 26 12 Рединг 22 13 Тоттенхэм 21 14 Бирмингем 18 15 Болтон 17 16 Мидлсбро 17 17 Уиган Атлетик 16 18 Фулхэм 14 19 Сандерленд 14 20 Дерби Каунти 7 В 19 туре осталось сыграть один матч - сегодня встречаются "Манчестер Сити" - "Блэкберн".

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