Суркис: 2013-й год оказался для "Динамо" однозначно провальным (видео)

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после победы над "Рапидом" заявил, что в понедельник у него состоится встреча з главным тренером команды Олегом Блохиным, после которого могут быть приняты какие-то решения.

— Надеюсь, что эта зимняя пауза пойдет нам на пользу, и мы сделаем соответствующие выводы. Даже сегодняшняя игра дала массу информации. Мне кажется, надо играть плотнее, играть, я бы сказал: злее, — и добиваться результата в матчах с такими командами надо, не заставляя болельщиков нервничать. Но это футбол, мы могли и забить больше, и пропустить больше. Хорошо, что прошли дальше.

— В целом, итоги сезона для "Динамо" более позитивные или негативные?

— Я бы не хотел подводить итоги сезона, потому что он в разгаре, прошла только половина. Мы прошли дальше в Лиге Европы, делим 2-3 место в чемпионате Украины, и у нас есть все шансы бороться за чемпионство, я считаю.

Но если говорить о 2013-м годе, то он был однозначно провальным, и я это сейчас сказал ребятам.

Весной мы заняли третье место, во второй половине года мы адаптировали новичков. Но команда сегодня не на тех местах, на которых должна быть.

А позитив в том, что нам удалось всех новичков, а они игроки очень сильные, как-то адаптировать в команде. Я надеюсь, что зимняя пауза нам принесет хорошую подготовку, и мы весной будем бороться за самые высокие места.

Я сегодня по глазам и по тому, что происходит в раздевалке, вижу, что новички уже почти адаптировались: по-другому смотрят на многие вещи. Тот же Ленс в первом тайме вышел, как на прогулку, а после перерыва он уже начал делать то, что и должен делать крайний хав: не только играть на атаку и создавать моменты у чужих ворот, но еще и обороняться.

То же самое я и Ярмоленко сказал. У него, видно, не пошла сначала игра, он начал нервничать.

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— Вы уже знаете, о чем будете говорить с Олегом Блохиным по итогам года?

— Мы с Олегом Владимировичем, в принципе, договаривались встретиться сегодня, но я предложил не спешить, а собраться с мыслями, остыть и не делать выводы по горячим следам. Естественно, оба перенервничали, надо отдохнуть, выпить по пятьдесят грамм за то, что мы все-таки прошли дальше.

Мы встретимся в понедельник, сядем и будем разговаривать. Есть очень много вопросов, и поверьте: я бы сказал те же слова, если бы мы и не выиграли.

Надо думать, как усилить игру, потому что есть вопросы по ее содержанию. Нужно знать, как видит это Олег Владимирович, и есть ли у него силы и здоровье. А я, как и раньше, готов делать все, готов тратить деньги, но я хочу видеть другой, более качественный футбол. Не "валидол", а целостность команды с первой до последней минуты и огромную дисциплину на поле.

Я считаю, что Ярмоленко подвел команду очень сильно: он пропускает следующий матч, а еще неизвестно, какой у нас будет соперник, и где мы будем играть.

Все эти вещи мы должны говорить открыто в глаза и не стесняясь. А после того, как мы встретимся, мы, естественно, соберем пресс-конференцию и расскажем, что мы решили.

Хочу также сказать спасибо журналистам за вашу работу в этом году, иногда честную, иногда предвзятую. Иногда нас чересчур критиковали, но поверьте мне, без вас сегодня этой победы, может быть, не было бы.

Напомним, что "Динамо" заняло второе место в группе G.