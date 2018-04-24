Украина в еврокубках: все остались в строю

Если «Шахтер» выбыл из главного европейского турнира Лиги чемпионов во второстепенный – Лигу Европы, то, изначально выступавшие там «Динамо» и «Черноморец» сумели преодолеть трудную турнирную ситуацию и занять место в двойке сильнейших. В то же время «Днепр» был настолько убедителен, что забронировал себе выход в плей-офф еще за два тура до конца соревнований. Теперь четырем украинским клубам остается дождаться жеребьевки, которая состоится 16 декабря, чтобы узнать соперников по первому раунду плей-офф – 1/16 финала. И, начиная с января, готовится к продолжению сезона. Сейчас у отечественных клубов наступили долгожданные зимние каникулы.

«Шахтеру» изначально не повезло

Донецкий клуб завершал 2013-й футбольный год матчем с одним из грандов мирового футбола - «Манчестер Юнайтед». И, чтобы продолжить борьбу в плей-офф Лиги чемпионов, команде необходима была победа. Впрочем, у МЮ, досрочно забронировавшего себе место в плей-офф, также были свои веские причины не проиграть. Матчу предшествовали два домашних поражения «Юнайтед» в Премьер-лиге – от «Ньюкасла» (0:1) и «Эвертона» (0:1). МЮ проиграл дважды подряд впервые с 2002 года. Трижды подряд МЮ проигрывал лишь в 1962-м году. Представить себе вероятность того, что МЮ снова потерпит поражение, было крайне сложно.

В адрес команды и, в особенности, ее тренера Дэвида Мойеса, было много критики. Отчасти, это привело «красных дьяволов» в чувство, хотя МЮ опять не впечатлил. Первый тайм и вовсе прошел с преимуществом «Шахтера». Команда Луческу превзошла соперника по всем статистическим показателям. К сожалению, гости не смогли воплотить свое преимущество хотя бы в один гол. После перерыва МЮ прибавил и игра выровнялась. Луческу надеялся, что у его подопечных будет шанс, который получится использовать. Однако в это время случился гол в ворота Пятова, который и решил исход встречи.

«Шахтер» пропустил в середине второго тайма и больше ничего не смог предъявить сопернику. Наверняка, футболисты знали, что к этому моменту прямой конкурент - немецкий «Байер» выигрывал в Сан-Себастьяне. Это означало, что «Шахтеру» нужно было забивать дважды. Но это, при всем уважении к дончанам, выше сегодняшних возможностей команды – 0:1.

Как итог, «Шахтер» продолжит выступления в ЛЕ. С учетом глобальной перестройки, которую переживает команда в этом сезоне, результат вполне логичный. «Шахтер» сделал шаг назад на всех фронтах – и в еврокубках, и на внутренней арене. И, хотя команда занимает в украинский Премьер-лиге первое место, имеет далеко не столь очевидное преимущество как год назад.

Стоит также отметить, что «Шахтер» проиграл борьбу за 1-2 места в своей группе не на манчестерском стадионе «Олд Траффорд», и даже не в Леверкузене, где проиграл со счетом 0:4, а в домашней игре с «Байером». В ней команда Луческу имела большое преимущество и должна была выигрывать, но Байер выстоял благодаря поймавшему кураж молодому голкиперу Лено.

Если бы в тот вечер «Шахтер» все-таки додавил соперника, поездка в Манчестер потеряла бы всякий смысл с турнирной точки зрения, ибо горняки вышли бы в 1/8 финала досрочно. Сегодня же придется переключиться на ЛЕ, где игра пройдет вместе с такими командами, как «Ювентус», «Наполи», «Фиорентина», «Тоттенхэм», «Порту» и «Бенфика». Кстати, здесь «Шахтер» причисляют к фаворитам турнира.

«Черноморец» поймал кураж на финише

На финише группового турнира Фортуна отдала долг одесскому «Черноморцу» и за домашнее поражение от голландского ПСВ, и за оба матча против болгарского «Лудогореца». Во всех этих матчах одесситам катастрофически не везло. Но, когда «Черноморец» оказался «припертым к стенке» (терять очки было уже нельзя), удача повернулась лицом к одесской команде.

Вспомним, что две недели назад домашний матч против загребского «Динамо» стал худшим для «Черноморца» в этом евросезоне – атакующая игра совсем не клеилась, а соперник упирался, несмотря на полное отсутствие турнирной мотивации. Но, когда уже показалось, что этот евросезон для «Черноморца» закончен, подопечные Григорчука «выгрызли» победу на последних минутах, благодаря двум удачным стандартам.

Теперь, чтобы пробиться в 1/16 финала, одесситам нужна была гостевая победа в Эйндховене. Матч проходил с большим преимуществом ПСВ, но пробить вратаря одесситов Дмитрия Безотосного хозяева так и не смогли. «Черноморец» же терпел и ждал своего часа. И этот час пробил на 59 минуте, когда Франк Джа Джедже забил гол, абсолютно не вытекавший из логики событий в этой игре. Чувствуя близость успеха, одесситы испугались, и едва не упустили победу. Это, кстати, подтвердил на послематчевой пресс-конференции тренер команды Роман Григорчук.

На 87-й минуте команду подвел Риера, получивший удаление за неспортивное поведение. Он не смог справиться со своими эмоциями и теперь, вероятнее всего, получит длительную дисквалификацию. После этого ПСВ пошел в последний штурм, но Тойвонен не реализовал, как говорят в таких случаях, 200%-ный момент. Ключевым фактором стал слишком молодой возраст большинства игроков ПСВ. Пускай «Черноморцу» не хватает мастерства, но за команду играют взрослые мужчины, и эта разница бросалась в глаза. Хозяевам не хватало опыта и хладнокровия – 0:1.

Да, победа была достигнута «на фарте», но, как гласит старая футбольная пословица: «везет тем, кто везет». Более того, даже если бы в Эйндховене результат не был достигнут, за эту еврокампанию «Черноморец» заслужил исключительно лестные оценки.

После отпуска наступит новый этап. Форсированная подготовка к февральским еврокубкам – новое испытание для «Черноморца» и новый вызов для Романа Григорчука. Как справятся с этим вызовом команда и тренер – покажет время.

«Динамо» и победа в цейтноте

Многочисленные проблемы «Динамо» в осенней части сезона привели к тому, что команда не сумела досрочно оформить путевку в плей-офф в группе, где все соперники были явно ниже классом.

В домашней игре против «Рапида» киевлянам нельзя было проигрывать, но они пропустили в свои ворота в самом начале встречи. И, хотя еще до перерыва «Динамо» вышло вперед, игра киевлян в первом тайме оставила много вопросов. Следует брать в расчет и с кем играло «Динамо»: при всем уважении к австрийцам, киевлянам досталась самая заурядная команда. Но и она перед перерывом создала два «убойных» момента. Если бы не потрясающие сэйвы Шовковского, проведшего отличный матч, второй тайм для «Динамо» был бы более нервным. А так, вполне убедительная победа, если судить по счету – 3:1.

Хотя задачу «Динамо» выполнило, по игре команды остается много вопросов. Ни разу в этом сезоне она не сыграла на высоком уровне хотя бы два матча подряд. Более того, у киевлян не получилось ни одного целостного матча. Игра команды нестабильна, постоянно случаются какие-то перепады и сбои. Провальные отрезки - практически в каждом матче, с любым соперником.

По словам президента клуба Игоря Суркиса, который после матча вовсе не сиял от счастья, в понедельник, 16 декабря, он будет встречаться с Олегом Блохиным. С одной стороны, Суркис уже предъявил множество претензий футболистам и сказал, что у него есть много вопросов и к главному тренеру. Вероятнее всего, эти вопросы и будут заданы в понедельник. Причем, весьма вероятно, что 16 декабря станет последним днем для Блохина в роли наставника «Динамо». Ведь 2013-й год в исполнении своей команды Суркис назвал провальным.

С другой стороны, по словам президента, результаты сезона нужно оценивать после его окончания - весной. «Надеюсь, что зимняя пауза пойдет нам на пользу, сделаем соответствующие выводы. Мы прошли дальше в Лиге Европы, в чемпионате Украины делим 2-3 места в таблице, считаю, что у нас есть шансы побороться за чемпионство», - подвел итог президент в эфире одного из украинских телеканалов.

В общем, как говорится, доживем до понедельника.

«Днепр» остался вторым

В последнем туре группового этапа Лиги Европы «Днепр», еще за два тура до финиша забронировавший себе место в плей-офф, встречался с другим лидером группы – «Фиорентиной». Теоретически, это была матч за первое место в группе. Но логически казалось, что никто не будет «ломаться» в почти ничего не значащем, с турнирной точки зрения, матче. Тем более, в последней игре «Днепра» перед отпуском.

Вопреки ожиданиям, матч по своему содержанию оказался совсем не товарищеским. Было очень много борьбы. Возможно, даже больше, чем футбола. Команды действовали жестко, часто выходили за рамки дозволенного. Вместе с тем, нельзя сказать, что какая-то из команд эту борьбу выиграла. Во всяком случае, «Днепр», пусть и не выиграл, но и не проиграл.

«Фиорентина», как и в октябре в Днепропетровске, доказала, что является более мастеровитой командой. И это при том, что 4 игрока основного состава на поле не вышли, тогда как Рамос выставил всех сильнейших. Флорентийцы были более хладнокровны при реализации собственных моментов, потому и победили.

«Днепр» же крайне неудачно сыграл в обороне. Оба гола в ворота Бойко стали результатом атак с левого фланга обороны. Там, в отсутствии травмированного Стринича, играл румын Влад. Замена оказалась неравноценной. К слову, ряд специалистов уже давно утверждают, что именно задняя линия «Днепра» нуждается в усилении. Если этого не сделать зимой, во время очередного трансферного окна, команда Рамоса вряд ли будет способна решать большие задачи.

… Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в понедельник, 16 декабря. Если «Шахтер» окажется в компании сеяных, то трое остальных - среди несеяных. И, если к «Черноморцу» по игре и самоотдаче никаких претензий нет, то «Динамо» и «Днепр» не должны пенять на судьбу. Даже в случае получения в соперники лидера чемпионата Италии «Ювентуса» или грозного английского «Тоттенхэма». Кстати, это может быть еще и не самый худший вариант. Кто знает, захотят ли гранды размениваться на второстепенный еврокубок, жертвуя силы во вред национальному чемпионату?

И еще одна причина не впадать в эйфорию - предыдущий сезон, когда у нас тоже было 4 представителя в «еврокубковой весне», но все они вылетели уже на первой стадии плей-офф.

Кирилл Стадниченко