Андрей Ярмоленко попал в рейтинг лучших футболистов мира по версии World Soccer

Об этом сообщается на сайте журнала.

Украинец в рейтинге опередил, в частности, таких известных игроков, как Карлос Тевес, Райан Гиггз, Давид Сильва, Франческо Тотти, Уэйн Руни и Рональдиньо.

Также в список лучших попал бывший игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян. Он занял позицию в последнем десятке.

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Первые три места заняли Криштиану Роналду, который во второй раз получил от журнала звание "Игрок года", Лионель Месси и Франк Рибери.

Справка. Андрей Ярмоленко - 24-летний игрок "Динамо" Киев и сборной Украины. За сборную провел 37 матчей, забив 14 мячей. Также стал автором самого быстрого гола в истории сборной, забив мяч на 15-й секунде игры со сборной Уругвая в сентябре 2011 года.

*** Награда "Игрок года" журнала World Soccer присуждается по итогам голосования читателей и жюри футбольных журналистов с 1982 года.