Тренер "Рапида": Домой мы возвращаемся с поднятой головой

Главный тренер «Рапида» Зоран Баришич поделился впечатлениями от поражения в заключительном поединке группового турнира Лиги Европы от «Динамо», сообщает официальный сайт киевского ФК.

"Мы начали игру хорошо, повели в счете. Затем наступила новая фаза матча, а мы не воспользовались моментом, когда могли забить во второй раз. Затем в течение минуты ход игры повернулся в другую сторону, - говорит тренер венской команды. - Мы все же имели возможность сравнять счет, но во втором тайме «Динамо» увеличило разрыв, а судьбу матча решил свободный удар".

Баришич подчеркнул, что "Рапид" дошел до определенного уровня игры, при котором решающим фактором выступают детали. Тренер также отметил, что несмотря на поражение, данный результат является хорошим для его команды.

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"Я уже говорил, что «Динамо» - сильная команда, которая играет в атакующей манере. Во втором тайме мы отдали предпочтение атакующей игре, но нам это не удалось. Тем не менее, это хороший результат для моей команды и домой мы возвращаемся с поднятой головой. Мы дошли до такого уровня игры, когда многое решают детали. К сожалению, решить эти детали нам не удалось", - сказал он.

Причиной проигрыша "Рапида" Баришич считает тот факт, что команда не смогла использовать ошибки соперника, когда счет был 1:0 в пользу венской команды.

Как сообщал УНИАН, в Киеве завершился матч последнего тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Динамо" обыграло венский "Рапид" со счетом 3:1.

Перед игрой "Динамо" на 1 очко в турнирной таблице опережало "Рапид", что существенно увеличивало шансы команды на попадание в 1/16 финала. Для этого достаточно было не проиграть дома.