Блохин: Футболисты "Динамо" проявили характер

Футболисты киевского "Динамо" на матче с венским "Рапидом" добились поставленной задачи, проявив характер, заявил главный тренер команды Олег Блохин, сообщает официальный сайт "Динамо".

"Хорошая, боевая игра. Обе команды боролись за выход в плей-офф, - прокомментировал игру Блохин. - Вышло так, что задачу решали в последней встрече. Начали не очень, пропустили, и все подумали, что команда ушла в отпуск. Я благодарен ребятам за проявленный характер, они полностью отработали и добились победы".

Тренер не видит трагедии в том, что команда прошла в следующую стадию еврокубка со второго места в группе. "Я говорил, что мы в любом случае выйдем дальше. А что со второго? Наверное, простых соперников не бывает", - сказал он.

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Блохин также заявил, что у него нет проблем со здоровьем и он готов продолжать работу с "Динамо".

"Если мы играли три месяца через два дня на третий, а я не пропустил ни одного матча и ни одной тренировки, то, думаю, хватит (здоровья - УНИАН). Если был бы больной – пропускал бы и тренировки, и перелеты. А я не пропустил. Даже не болел", - объяснил тренер.

Как сообщал УНИАН, в Киеве завершился матч последнего тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Динамо" обыграло венский "Рапид" со счетом 3:1.

Перед игрой "Динамо" на 1 очко в турнирной таблице опережало "Рапид", что существенно увеличивало шансы команды на попадание в 1/16 финала. Для этого достаточно было не проиграть дома.