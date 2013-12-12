"Динамо" обыграло "Рапид"

В Киеве завершился матч последнего тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Динамо" обыграло венский "Рапид" со счетом 3:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта победа позволила команде выйти в плей-офф турнира со второго места в группе.

Перед игрой "Динамо" на 1 очко в турнирной таблице опережало "Рапид", что существенно увеличивало шансы команды на попадание в 1/16 финала. Для этого достаточно было не проиграть дома.

Тем не менее, уже на 6-й минуте игры Бойд вывел гостей вперед. Но, после этого забивали только киевляне. Еще до перерыва Ленс сравнял счет, а Гусев вывел "Динамо" вперед. А уже во втором тайме Велозу великолепным ударом со штрафного установил окончательный счет в матче - 3:1.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий в игре.

Таким образом, киевляне выиграли и вышли в плей-офф - 1/16 финала турнира.

Своих соперников по плей-офф Лиги Европы украинские клубы - "Динамо", "Шахтер", "Днепр" и "Черноморец" - узнают во время жеребьевки, которая состоится в понедельник, 16 декабря.