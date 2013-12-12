Под «Евробаскет-2015» в Киеве создают пробки

Об этом заявляют активисты «Форума спасения Киева» в материале, размещенном на сайте Gazeta.ua.

По мнению автора, этот транспортный узел в пиковые часы перегружен примерно вдвое. А после cдачи арены в эксплуатацию наргузка на узел вырастет примерно на 100%, и будет в три – черые раза превышаеть проектную норму, «в итоге через год-два самый оживленный выезд из Киева будет парализован, и пробки на Крещатике и Леси Украинки получат свое логичное продолжение на Столичном шосе и далее по трассах».

«Форум спасения Киева» обратился в Киевсовет и Генпрокуратуру с требованием «избежать проблемы еще до ее возникновения». Кроме того, общественность возмущает тот факт, что на ближайшей сессии Киевсовета частной структуре собираются выделить землю для строительства и обслуживания объектов транспортной инфраструктуры (реконструкцию транспортной развязки на ул. Заболотного с корректированием красных линий): «Судя по всему, Киевсовет собирается передать в частные руки часть окружной муниципальной дороги - якобы для реконструкции».

По сообщениям активистов, такое решение может создать в Киеве опасный прецедент, когда «Крещатик, Майдан Независимости или, например, Софийскую площадь добрые столичные депутаты смогут передать в частные руки».

Как сообщали ранее СМИ, «Киев-арена» строится под проведение в Украине чемпионата Европы по баскетболу «Евробаскет-2015».