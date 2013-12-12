"Динамо" - "Рапид" - 3:1: онлайн

Сегодня в Киеве проходит матч последнего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" и австрийский "Рапид" (Вена) разыгрывают второе место в итоговой турнирной таблице и право продолжить борьбу в турнире в феврале - в плей-офф.

Перед последним туром в Группе G, где выступают "Динамо" и "Рапид" определился досрочный победитель - бельгийский «Генк», на счету которого 11 очков. Аутсайдером этого квартета стал швейцарский "Тун", набравший в 5 играх лишь 3 балла. А вот у "Динамо" и "Рапида", соответственно, 7 и 6 очков. Именно эти команды в матче между собой и определят судьбу второго места и путевки в плей-офф соревнований. Киевлянам достаточно будет сыграть вничью на своем поле, в то время как "Рапид" устроит только победа.

"Динамо" крайне неубедительно провело осеннюю часть сезона 2013/14, чередуя яркие матчи с регулярными провалами. В итоге, большую часть сезона в таблице украинской Премьер-лиги команда занимала 5-е место, лишь в последний момент обойдя ряд конкурентов и выйдя на вторую строчку в таблице перед зимним перерывом. Не получилось у команды и досрочно решить вопрос о выходе из группы в Лиге Европы, где, по мнению специалистов, собрались гораздо менее опытные и сильные соперники. Многие предсказывали "Динамо" досрочную победу в группе. Тем не менее, подопечные Олега Блохина дважды проиграли бельгийскому "Генку" - 0:1 дома и 1:3 в гостях, а также потеряли важные очки в первой игре с австрийским клубом, сыграв вничью в Вене - 2:2. И только швейцарский "Тун" киевляне дважды обыграли.

В решающем матче группового турнира, несмотря на большие проблемы "Динамо", аналитики букмекерских контор считают фаворитом именно киевлян. На победу хозяев поля ставки принимаются в среднем с коэффициентом 1,48 к 1, на ничью - 4,9 к 1, на победу "Рапида" - 7,4 к 1.

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд:

"Динамо": 1 Шовковский Александр (К), 34 Хачериди Евгений, 6 Драгович Александар, 27 Макаренко Евгений, 20 Гусев Олег, 5 Вукоевич Огнен, 4 Мигел, 90 Беланда Юнес, 10 Ярмоленко Андрей, 11 Идейе Браун, 7 Ленс Джермейн. Запасные: 35 Коваль Максим, 24 Вида Домагой, 33 Тремулинас Бенуа, 25 Аруна Лукман, 77 Цуриков Андрей, 9 Безус Роман.

"Рапид": 1 Новота Ян, 4 Шраммель Томас, 6 Зоннляйтнер Марио, 17 Дибон Кристофер, 5 Пецос Танос, 11 Хофманн Штеффен (К), 32 Бошкович Бранко, 9 Бойд Терренс, 24 Забитцер Марсел, 28 Триммель Кристофер, 30 Бургшталлер Гвидо. Запасные: 23 Радлингер Самуэль, 3 Берендт Брайан, 22 Павелич Марио, 21 Шауб Луис, 25 Выдра Доминик, 26 Грозурек Лукас.

Позавчера, проводя онлайн матча "Манчестер Юайтед" - "Шахтер", я предрек, что вечер будет добрым для дончан только в случае фантастического стечения обстоятельств. И он таким, к сожалению, не получился. Чуда не произошло. Сегодня должно быть гораздо легче. Все-таки, "Рапид" не МЮ. Далеко не МЮ. Так что, есть все основания предполагать, что "Динамо" как минимум не проиграет. С этой надеждой и ждем матч. Осталось совсем чуть-чуть...

МАТЧ НАЧАЛСЯ

1. На 36-й секунде Ленс головой бьет с опасного расстояния - вратарь ловит мяч. Настрой у киевлян хороший.

2. Ответ "Рапида" не впечатлил. Навес со штрафного прямо в "стенку".

4. Пока "Рапид" пытается отодвинуть игру от своих ворот. И у австрийцев это хорошо получается.

6. ГОЛ! А вот и 0:1.

7. Молниеносная атака и удар Бойда после паса низом с фланга. Красивый гол.

8. И еще один момент у "Рапида", закончившийся угловым.

9. "Динамо" пытается атаковать. Ленс подавал низом с фланга в штрафную, но вратарь легко забрал мяч.

10. Две тысячи австрийских болельщиков слышно гораздо лучше чем весь остальной стадион. Правда, он далеко не заполненный.

10. Еще одна атака "Рапида" - на этот раз мяч у Шовковского.

11. Борьба в центре поля, в результате которой пострадал Хачериди. Но, повреждение неопасное.

13. Еще одна атака "Рапида" заканчивается нарушением австрийцев на Хачериди. Между прочим, потенциально очень опасная атака.

15. Ай!!!! Ярмоленко отдал отличный пас на Вукоевича, который пробил с 10 метров чуть выше ворот. Очень опасно.

16. И тут же еще один момент. Судья показывает, что Идейе в оффсайде.

18. Еще один момент у "Динамо". Ленс не успел к навесу с угла штрафной. "Динамо" перехватывает инициативу потихоньку.

19. И еще момент у Идейе - австрийцы отчаянно защищаются. Пока у них это получается.

21. А вот и ответ "Рапида". Опять быстрая фланговая атака. На сей раз Макаренко хладнокровно сыграл в защите.

22. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! 1:1

23. Ленс буквально расстрелял вратаря после подачи Вукоевича и скидки Идейе. Красиво.

24. И тут же опаснейший момент у "Рапида". Мяч рикошетом от защитника "Динамо" уходит на угловой.

25. "Рапид" после пропущенного гола перехватил инициативу. Впрочем, защита "Динамо" срабатывает четко.

27. Шовковский едва не начудил. Но зафиксировал мяч в руках.

28. ГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! 2:1

29. Гусев вколотил мяч с лета в ворота, после того как Идейе отлично разобрался с защитниками на "пятачке" в углу штрафной площади и навесил партнеру.

30. И по оффсайдам "Динамо" лидирует - 4:1.

31. А вот тренер "Рапида" явно пригорюнился. Сидит на скамейке сам не свой, лица на нем нет.

33. Еще одна атака киевлян захленулась из-за нерасторопности Беланды.

34. Первая желтая карточка. Триммель сбил Ленса.

34. Штрафной едва не закончился голом после удара головой Хачериди.

35. После углового Драгович опасно бил - защит ники блокировали мяч.

36. Хофманн бил с очень опасной дистанции - Шовковский отбил мяч ногой. Огрызнулся "Рапид".

37. Ярмоленко опасно простреливал от лицевой линии - вратарь ногой выбил мяч разрядив ситуацию.

39. Еще одна атака "Рапида". Удар австрийца с линии штрафной отбил Шовковский.

40. Идейе!!!! Опаснейший момент сам себе, но пробил чуть выше ворот.

41. ШОВКОВСКИЙ! Шикарный сейв! А защита куда смотрит? Сашо просто в бешенстве...

42. Насколь "Динамо" хорошо сегодня в атаке, настоль же беспечно в обороне.

44. И еще одна атака "Рапида" - Хачериди заблокировал удар.

45. Судья добавил 1 минуту.

45+1. Угловой у "Рапида". Шовковский опять на высоте, в прямом и переносном смыслах. Пока вратарь один из лучших в "Динамо".

ПЕРЕРЫВ

Весьма сумбурный первый тайм. С одной стороны, очень добротно сыграли в атаке, забили два гола. С другой - крайняя беспечность в обороне. Шовковский очень сильно кричал на своих партнеров по обороне. Кажется, команде просто не хватает собранности. В перерыве на это должен обратить особое внимание Блохин. И тогда все будет хорошо. Можно будет уходить в долгожданный отпуск после длинного сезона с хорошим настроением и путевкой в плей-офф в кармане.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

47. Ярмоленко!!!!. Не попал в ворота с 5 метров. Отличный момент после грубейшей ошибки защитника "Рапида".

49. "Рапид" владеет мячом, но пока не бежит вперед сломя голову.

50. Опасная атака "Динамо". Ярмоленко простреливал с фланга, но защитники заблокировали мяч.

52. Пока игра застопорилась в центре поля. В принципе, "Динамо" это на руку.

54. Опаснейший проход Мбокани, но он запутался в ногах защитников. Слишком много их было.

55. Угловой подавали киевляне, но удар Идейе отбил вратарь "Рапида".

56. Пауза в игре. Травму получил Хачериди.

58. Еще одна опасная атака "Рапида". Защитники сейчас сыграли внимательно.

60. Еще один удар по воротам австрийцев. В последние минуты они перехватили инициативу.

61. Захлебнулась потенциально опасная атака киевлян. Ленс откровенно спижонил.

63. И еще одна атака, но Ярмоленко не успел отреагировать на пас из-за пределов штрафной - вратарь был быстрее.

65. "Динамо" контролирует игру, но атакует как-то вяло. Главное - не пропустить и не обострить ситуацию.

66. И еще один момент. Беланда опасно пробил издали, но неточно.

67. А вот и затяжная атака "Рапида" прошла. Шовковский сегодня "молодчик".

69. Двойная замена у "Рапида": Берендт вместо Бошковича, Шауп вместо Хофманна.

70. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! 3:1

71. Велозу отлично пробил штрафной с 25-ти метров. Кажись все, "Динамо" - в плей-офф.

73. "Рапид" еще пытается атаковать. Но киевляне самоотверженно борятся за мяч. Хачериди его даже у Шовковского отобрал.

74. Атака "Динамо", но Идейе оттеснил защитника с нарушением правил.

76. Ярмоленко получил желтую карточку за удар после свистка.

78. Беланда опасно бил - вратарь перевел мяч на угловой.

80. "Рапид" опыть пытается атаковать, но все выходит из рук вон плохо.

83. Розыгрыш углового от "Рапида" и удар мимо ворот.

84. Замена в "Динамо" - Безус вместо Беланды.

86. Бургшталлер бил по воротам - чуть выше. Лучший момент "Рапида" во втором тайме.

87. Дуду запорол очень выгодный момент. Обидно...

89. Игроки "Рапида" нервничают и толкаются. А что толку?

90. И еще один опаснейший момент "Динамо". После удара Велозу на добивании не смог поразить ворота Безус.

90+1. Две минуты добавил арбитр.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Всех с победой, выходом в плей-офф и окончанием первой части украинского футбольного сезона.

До встречи в феврале, на матчах плей-офф Лиги Европы. Там будут четыре украинских клуба.

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.

До свидания!