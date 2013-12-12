"Черноморец" вышел в плей-офф Лиги Европы

Одесский "Черноморец" выиграл матч заключительного тура группового турнира Лиги Европы у голландского ПСВ из Эйндховена и вышел в плей-офф соревнований - 1/16 финала.

Как сообщает корреспондент УНИАН, одесситы могли продолжить борьбу в турнире только в случае победы в матче.

Перед игрой у обеих команд было по 7 очков в турнирной таблице. Оба соперника уже не могли соперничать за победу в турнире с болграским "Лудогорецем" - 13 баллов, но также серьезно опережали аутсайдера из хорватского "Динамо" (Загреб) - 1 балл.

Игра в Эйндховене проходила в приблизительно равной борьбе, а ничья полностью устраивала хозяев поля. Тем не менее, на 59-й минуте Френка Джа Джедже завершил комбинацию одесситов точным ударом использовав пас Сито Риеры.

Таким образом, одесситы набрали 10 очков и завоевали второе место в группе. Своего соперника по 1/16 финала команда узнает в ходе жеребьевки, которая состоится 16 декабря. Первый раунд плей-офф пройдет в феврале 2014 года.