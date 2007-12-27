Блохин: Шевченко в «Москве» не будет

Генеральный менеджер "Москвы" Юрий Белоус рассказал, насколько реально появление нападающего "Челси" Андрея Шевченко в российской Премьер-Лиге: "Вполне реально. Если Саудовская Аравия хочет его приобрести, почему российский клуб не может это сделать?".

Однако наставник "Москвы" Олег Блохин считает, что Шевченко не оставит "Челси" ради перехода в Россию: "Говорить на эту тему несерьёзно. Ну как вы думаете, Андрей уйдёт из "Челси" и перейдёт в "Москву"? Я, кстати, два дня назад разговаривал с Андреем по личным вопросам и знаю, что планов уезжать из Лондона у него нет. Поэтому могу ещё раз подтвердить: Шевченко в нашей команде не будет".

Чемпионат.ру