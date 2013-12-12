УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лиги Европы "Динамо" - "Рапид"

Сегодня в Киеве состоится матч последнего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" и австрийский "Рапид" (Вена) оспорят второе место в итоговой турнирной таблице и право продолжить борьбу в турнире в феврале - в плей-офф.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча, который начнется на НСК "Олимпийский" в 22.05.

Перед последним туром в Группе G, где выступают "Динамо" и "Рапид" определился досрочный победитель - бельгийский «Генк», на счету которого 11 очков. Аутсайдером этого квартета стал швейцарский "Тун", набравший в 5 играх лишь 3 балла. А вот у "Динамо" и "Рапида", соответственно, 7 и 6 очков. Именно эти команды в матче между собой и определят судьбу второго места и путевки в плей-офф соревнований. Киевлянам достаточно будет сыграть вничью на своем поле, в то время как "Рапид" устроит только победа.

"Динамо" крайне неубедительно провело осеннюю часть сезона 2013/14, чередуя яркие матчи с регулярными провалами. В итоге, большую часть сезона в таблице украинской Премьер-лиги команда занимала 5-е место, лишь в последний момент обойдя ряд конкурентов и выйдя на вторую строчку в таблице перед зимним перерывом. Не получилось у команды и досрочно решить вопрос о выходе из группы в Лиге Европы, где, по мнению специалистов, собрались гораздо менее опытные и сильные соперники. Многие предсказывали "Динамо" досрочную победу в группе. Тем не менее, подопечные Олега Блохина дважды проиграли бельгийскому "Генку" - 0:1 дома и 1:3 в гостях, а также потеряли важные очки в первой игре с австрийским клубом, сыграв вничью в Вене - 2:2. И только швейцарский "Тун" киевляне дважды обыграли.

В решающем матче группового турнира, несмотря на большие проблемы "Динамо", аналитики букмекерских контор считают фаворитом именно киевлян. На победу хозяев поля ставки принимаются в среднем с коэффициентом 1,48 к 1, на ничью - 4,9 к 1, на победу "Рапида" - 7,4 к 1.