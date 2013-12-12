Лыжница Григоренко принесла Украине первую медаль на Универсиаде

Лыжница Катерина Григоренко на Универсиаде в Италии завоевала серебряную медаль в дисциплине "скиатлон" на дистанции 10 км, принеся сборной Украины первую награду.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В гонке, где спортсменки преодолели два участка по 5 км - классическим и коньковым ходом - украинка лишь на секунду отстала от победительницы соревнований Татьяны Осиповой из Казахстана. Третье место на счету представительницы Финляндии Марьян Питкаенен.

Как сообщал УНИАН, Универсиада-2013 проходит в итальянском Трентино с 11 по 21 декабря. 12 декабря является первым соревновательным днем, так как накануне состоялась только церемония открытия.