Менеджеры Кличко-младшего и Липаи приступили к переговорам о поединке

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко со ссылкой на Gorodokboxing.com

Торнберри заявил: «Мы уже связались с людьми Кличко, но я не совсем уверен, что все пройдет гладко. Я не хотел бы доводить дело до торгов, но думаю, что гонорар Алекса должен обозначаться семью цифрами. Также я хотел бы, чтобы бой состоялся в азиатской части Тихого океана, например в Китае или Сингапуре, и уже есть заинтересованные в этом лица. Для Австралии, проведение такого боя будет слишком дорогим».

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В связи с этим комментарием издание напоминает, что ранее Липаи не получал гонорар даже в сумме из шести цифр.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Всемирная боксёрская организация (WBO) обязала чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Владимира Кличко провести поединок с обязательным претендентом Липаи. У команд боксеров есть 30 дней на то, чтобы договориться о бое, в противном случае пройдет конкурс промоутеров на право организации поединка. Ранее WBO проголосовала за предоставление Липаи первого места в рейтинге, так как в ноябре австралиец нанёс поражение российскому супертяжеловесу Денису Бойцову, до этого занимавшему первую строчку рейтинга WBO.