Сборная Украины по хоккею стартует на Универсиаде матчем против команды Казахстана

Об этом сообщает специализированный хоккейный портал Sokol.kiev.ua

Украинская команда попала в группу С, где ее соперниками также будут студенты из Канады и Японии.

Всего в соревнованиях примут участие 12 команд, которые на предварительном этапе разделены на три группы.

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Нынешняя Универсиада станет пятой в истории украинской хоккейной сборной. В 1999 году в словацком Попраде украинцы под руководством Александра Сеуканда добились наивысшего результата – завоевали золотые награды. Через два года в польском Закопане украинская команда выиграла бронзовые медали. В 2003 году сборная финишировала пятой, а в 2005 году – десятой.

Состав студенческой сборной команды Украины на Универсиаде-2013 выглядит так: вратари - Евгений Напненко, Андрей Бесхлебный (оба – Белый Барс); защитники - Руслан Свиридов, Андрей Татаренко (оба – Компаньон-Нафтогаз), Владимир Алексюк, Константин Шарапов (оба – Белый Барс), Денис Хонин (Дженералз), Павел Акимов (Сокол), Артем Евсейчик (ХК Кременчуг); нападающие - Виталий Кириченко, Валентин Алексюк, Дмитрий Нименко (все – Компаньон-Нафтогаз), Иван Савченко, Никита Буценко, Дмитрий Демянюк, Сергей Бабинец (все – Белый Барс), Евгений Лиманский, Егор Безуглый, Алексей Войцеховский, Олег Задоенко, Дмитрий Исаенко и Евгений Секирко (все – Сокол). Главным тренером команды является Сергей Лубнин.

Как сообщал УНИАН, хоккейный турнир Универсиады-2013 состоится в итальянском Трентино с 10 по 21 декабря.