Василий Ломаченко проведет бой за титул чемпиона WBO в Сан-Антонио

Как сообщает официальный сайт спортсмена, контракт на бой уже подписан. Поединок состоится в Сан-Антонио (США), заявил промоутер Боб Арум.

Бой против Солидо станет вторым боем на профессиональном ринге для 25-летнего Ломаченко, добившегося на любительском ринге двух побед на Олимпиадах - в 2008 и 2012 годах. В первом поединке среди профи украинский боксер встречался с мексиканцем Хосе Рамиресом и одержал над ним победу нокаутом в четвертом раунде.

По теме: Василий Ломаченко выиграл первый бой на профессиональном ринге

Салидо на семь с половиной лет старше Ломаченко. В профессионалах он провел 55 боев, выиграв 40 их них (28 - досрочно). Титул WBO он завоевал в октябре этого года, победив нокаутом пуэрториканца Орландо Круса.

Источник: http://lomachenko.com/news/229-lomachenko-salido-signed-contract