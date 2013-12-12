Василий Ломаченко проведет бой за титул чемпиона WBO в Сан-Антонио
Украинец Василий Ломаченко 1 марта встретится с мексиканцем Орландо Салидо в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
Как сообщает официальный сайт спортсмена, контракт на бой уже подписан. Поединок состоится в Сан-Антонио (США), заявил промоутер Боб Арум.
Бой против Солидо станет вторым боем на профессиональном ринге для 25-летнего Ломаченко, добившегося на любительском ринге двух побед на Олимпиадах - в 2008 и 2012 годах. В первом поединке среди профи украинский боксер встречался с мексиканцем Хосе Рамиресом и одержал над ним победу нокаутом в четвертом раунде.
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Салидо на семь с половиной лет старше Ломаченко. В профессионалах он провел 55 боев, выиграв 40 их них (28 - досрочно). Титул WBO он завоевал в октябре этого года, победив нокаутом пуэрториканца Орландо Круса.
Источник: http://lomachenko.com/news/229-lomachenko-salido-signed-contract