Результаты матчей 19 тура английской Премьер-лиги

Продолжается 19 тур английской Премьер-лиги. Клуб Андрея Воронина едва не упустил победу, но Стивен Джеррард на последних минутах добыл для своей команды три очка. "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил аутсайдера чемпионата "Сандерленд".

Чемпионат Англии. Премьер-лига 19-й тур "Дерби Каунти" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Макивели 67 - Торрес 42, Джеррард 90

"Бирмингем" - "Мидлсбро" 3:0

Голы: Даунинг 22 (автогол), Форселл 45, Макшеффри 90 (пен.)

"Сандерленд" - "Манчестер Юнайтед" 0:4

Голы: Руни 20, Саа 44, Роналду 45, Саа 86 (пен.)

"Эвертон" - "Болтон" 2:0

Голы: Невилл 51, Кейхилл 70

"Уиган" - "Ньюкасл" 1:0

Гол: Тэйлор 65

Сегодня еще сыграют "Арсенал" с "Портсмутом", а завтра матчем "Манчестер Сити" - "Блэкберн" завершится 19 тур Премьер-лиги.