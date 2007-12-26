Результаты матчей 19 тура английской Премьер-лиги
Клуб Воронина добыл 3 очка
Продолжается 19 тур английской Премьер-лиги. Клуб Андрея Воронина едва не упустил победу, но Стивен Джеррард на последних минутах добыл для своей команды три очка. "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил аутсайдера чемпионата "Сандерленд".
Чемпионат Англии. Премьер-лига 19-й тур
19-й тур"Дерби Каунти" - "Ливерпуль" 1:2
Голы: Макивели 67 - Торрес 42, Джеррард 90
"Бирмингем" - "Мидлсбро" 3:0
Голы: Даунинг 22 (автогол), Форселл 45, Макшеффри 90 (пен.)
"Сандерленд" - "Манчестер Юнайтед" 0:4
Голы: Руни 20, Саа 44, Роналду 45, Саа 86 (пен.)
"Эвертон" - "Болтон" 2:0
Голы: Невилл 51, Кейхилл 70
"Уиган" - "Ньюкасл" 1:0
Гол: Тэйлор 65
Сегодня еще сыграют "Арсенал" с "Портсмутом", а завтра матчем "Манчестер Сити" - "Блэкберн" завершится 19 тур Премьер-лиги.