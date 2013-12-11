«Донбасс» проиграл московскому «Динамо» в чемпионате КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был первый матч домашней серии украинского клуба из шести игр подряд.

Первый период прошел в приблизительно равной борьбе, но в самом начале игры чуть более повезло гостям. Счет в составе москвичей на 6-й минуте открыл Сергей Соин.

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В середине второго периода, на 27-й минуте, игрок «Донбасса» Вацлав Недорост сравнял результат, но в бурной концовке периода вновь больше повезло динамовцам. На 37-й минуте Константин Глазачев вывел российский клуб вперед, спустя почти минуту Максим Якуценя вновь сравнял счет, но, спустя 37 секунд Константин Горовиков в третий раз вывел «Динамо» вперед.

В третьем периоде «Донбасс» имел несколько шансов на то, чтобы сравнять счет, однако соперник сумел отстоять ворота в неприкосновенности и добиться победы.

Таким образом, у «Донбасса» осталось 62 очка в 36 матчах и команда по-прежнему занимает пятое место в турнирной таблице. А вот «Динамо» набрало 76 очков и вышло в лидеры сводной турнирной таблице чемпионата КХЛ, опередив на 1 очко СКА из Санкт-Петербурга. Следующий матч «Донбасс» проведет в пятницу, 13 декабря, против подмосковного «Витязя» из Чехова.