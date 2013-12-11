Зимняя Универсиада в Трентино объявлена открытой
Двадцать шестая зимняя Универсиада в итальянском Трентино объявлена открытой президентом страны Джорджо Наполитано.
Церемония открытия студенческих Игр проходит на Кафедральной площади Тренто. Красочное шоу сопровождалось музыкальным спектаклем, режиссером выступил хореограф оперного театра Венеции Ла Фениче Клаус Обермайер.
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Об этом сообщает РИА «Новости».
Универсиада, включающая в себя соревнования по 12 видам спорта, будет проходить до 21 декабря. Всего будет разыграно 79 комплектов наград.
Зимние Универсиады традиционно проводятся в начале календарного года, но вследствие ее переноса из словенского Марибора в Италию было решено передвинуть и сроки. И впервые она станет прологом к Олимпиаде: уже менее чем через два месяца в Сочи начнутся главные соревнования четырехлетия.