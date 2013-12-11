Зимняя Универсиада в Трентино объявлена открытой

Церемония открытия студенческих Игр проходит на Кафедральной площади Тренто. Красочное шоу сопровождалось музыкальным спектаклем, режиссером выступил хореограф оперного театра Венеции Ла Фениче Клаус Обермайер.

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Об этом сообщает РИА «Новости».

Универсиада, включающая в себя соревнования по 12 видам спорта, будет проходить до 21 декабря. Всего будет разыграно 79 комплектов наград.

Зимние Универсиады традиционно проводятся в начале календарного года, но вследствие ее переноса из словенского Марибора в Италию было решено передвинуть и сроки. И впервые она станет прологом к Олимпиаде: уже менее чем через два месяца в Сочи начнутся главные соревнования четырехлетия.