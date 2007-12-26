Шева сделал дубль в суперматче против Астон Виллы
17:49, 26 декабря 2007Спорт
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Челси упустил победу на последних секундах
|Андрей Шевченко. Фото АР
Андрей Шевченко вышел в стартовом составе записал на свой счет дубль и голевую передачу.
Чемпионат Англии. Премьер-лига 19-й тур
19-й тур«Челси» – «Астон Вилла» 4:4
Голы: Шевченко 45, 50 (пен), Алекс 66. Баллак 88 – Мэлони 14, 44; Лаурсен 72, Бэрри 90 (пен)
«Тоттенхэм» – «Фулхэм» 5:1
Голы: Кин 27, 62; Хаддлстоун 45, 71. Дефо, 90 – Дэмпси, 60
«Вест Хэм» – «Рединг» 1:1
Голы: Солано 42 – Китсон 60
Остальные матчи еще продолжаются.
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