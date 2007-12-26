Шева сделал дубль в суперматче против Астон Виллы

Челси упустил победу на последних секундах

Лондонский «Челси» сегодня не сумел победить «Астон Виллу » в суперматче 19 тура английской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 4:4 Лондонский «Челси» сегодня не сумел победить «Астон Виллу » в суперматче 19 тура английской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 4:4 Андрей Шевченко вышел в стартовом составе записал на свой счет дубль и голевую передачу. Чемпионат Англии. Премьер-лига 19-й тур «Челси» – «Астон Вилла» 4:4 Голы: Шевченко 45, 50 (пен), Алекс 66. Баллак 88 – Мэлони 14, 44; Лаурсен 72, Бэрри 90 (пен) «Тоттенхэм» – «Фулхэм» 5:1 Голы: Кин 27, 62; Хаддлстоун 45, 71. Дефо, 90 – Дэмпси, 60 «Вест Хэм» – «Рединг» 1:1 Голы: Солано 42 – Китсон 60 Остальные матчи еще продолжаются.

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