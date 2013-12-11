ФК "Карпаты" призывает клубы прекратить финансирование Премьер-лиги

Об этом говорится в заявлении Информационного центра ФК "Карпаты".

В частности, в заявлении отмечается: "Официальным письмом от 9-го декабря 2013 года ФК "Карпаты" сообщил президенту Объединения профессиональных футбольных клубов Украины (ОПФКУ) "Премьер-лига" Виталию Данилову о том, что 12-го декабря 2013 года начнется полномасштабный аудит данной структуры. В связи с этим, с целью организации проведения аудиторами эффективной работы, львовский клуб настаивал на обеспечении наличия всех документов (учредительные и регистрационные документы, решения органов управления, финансовая отчетность, договоры, первичные документы и т. п.), которые касаются ОПФКУ "Премьер-лига", а также ООО "Премьер-лига" за весь период их деятельности на 10:00 12-го декабря 2013 года в помещении конференц-зала ОПФКУ "Премьер-лига", а также организовать присутствие главных бухгалтеров указанных юридических лиц".

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Однако, говорится далее в заявлении, "Премьер-лига, прикрываясь крайне сомнительными аргументами, фактически отказала клубу, своему участнику, в осуществлении его права на аудит, что прописано в Уставе Премьер-лиги".

Объясняя этот шаг, "Премьер-лига предлагает провести опрос участников ПЛ по поводу ее целесообразности, что никоим образом не предусмотрено никакими уставными и регламентными документами. Кроме того, Премьер-лига апеллирует к невозможности проведение аудиторской проверки из-за существенных расходов, которые бюджетом ПЛ на текущий сезон не запланированы. Однако и здесь Премьер-лига прибегает к манипуляциям, ведь ни одной копейки из бюджета ПЛ израсходовано не будет: ФК «Карпаты», как инициатор финансовой проверки, выразил готовность провести ее за собственные средства, привлекая авторитетную международную аудиторско-консалтинговую компанию, которая входит в топ-7 в Европе и осуществляет услуги на рынке свыше 40 лет".

В связи с этим ФК "Карпаты" считает, что "своим письмом Премьер-лига лишь продемонстрировала наличие крайне серьезных проблем внутри структуры, подтвердив актуальность вопросов о неэффективности менеджмента, нерациональном использовании средств и финансовых злоупотреблениях".

Подытоживая, ФК «Карпаты» "призывает клубы элиты не принимать участия в Общих собраниях и прекратить финансирование Премьер-лиги в виде уплаты взносов до того момента, пока не будет проведен полномасштабный финансовый аудит этой организации".