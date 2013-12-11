В состав сборной Украины по биатлону на этап Кубка IBU вошли дебютанты-юниоры

Об этом УНИАН сообщили в Федерации биатлона Украины.

Нынешняя неделя является наиболее насыщенной в этом сезоне. Помимо стартов в рамках третьего этапа Кубка IBU в австрийском Обертиллахе, также состоятся гонки в Кубке мира и Универсиаде. Поэтому, под началом тренера Александра Ворчака будут в основном юные спортсмены, для которых старт на Кубке IBU станет первым испытанием на таком ответственном уровне.

Вместе с тем, и у мужской, и у женской команд будет настоящий лидер. В частности, Инна Супрун вернулась во вторую женскую команду из расположения основной сборной, после того как вернулась после простуды Вита Семеренко. А у ребят выступит Роман Прима, который ранее уже объявил о завершении карьеры. Роман действительно не планировал выступлений на серьезном уровне, и помогал Александру Ворчаку в работе с молодежью. Но ввиду загруженности спортсменов на других соревнованиях, поддержит команду и непосредственно на трассе.

Состав команды на этап Кубка IBU выглядит следующим образом: мужчины - Роман Прима, Максим Ивко, Антон Мигда, Тарас Лесюк, Василий Потапенко, женщины - Инна Супрун, Мария Кручова, Яна Пустовалова, Лилия Горпинич, Юлия Бригинец.

Соревнования в Обертиллахе пройдут с 12 по 15 декабря.