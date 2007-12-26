Капелло выбрал нового капитана сборной Англии (фото)
17:06, 26 декабря 2007Спорт
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Тренер сохранил итальянскую традицию
|Рио Фердинанд. Фото АР
Фердинанд выведет команду на поле в новом качестве в товарищеском матче со сборной Швейцарии, который состоится 6 февраля. Капелло сохранил в сборной Англии итальянскую традицию, согласно которой капитаном национальной команды является игрок обороны – в Италии эту роль выполняли Франко Барези, Паоло Мальдини, а сейчас – Фабио Каннаваро.
После окончания ЧМ-2006, когда место главного тренера сборной Англии занял Стив Макларен, капитаном команды был лидер "Челси" Джон Терри. До него капитанская повязка принадлежала Дэвиду Бекхэму.
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