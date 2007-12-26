Капелло выбрал нового капитана сборной Англии (фото)

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло определился с кандидатурой нового капитана команды. Им станет центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, которого Капелло пытался приобрести еще в бытность главным тренером "Ромы", сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Фердинанд выведет команду на поле в новом качестве в товарищеском матче со сборной Швейцарии, который состоится 6 февраля. Капелло сохранил в сборной Англии итальянскую традицию, согласно которой капитаном национальной команды является игрок обороны – в Италии эту роль выполняли Франко Барези, Паоло Мальдини, а сейчас – Фабио Каннаваро.

После окончания ЧМ-2006, когда место главного тренера сборной Англии занял Стив Макларен, капитаном команды был лидер "Челси" Джон Терри. До него капитанская повязка принадлежала Дэвиду Бекхэму.