Капелло выбрал нового капитана сборной Англии (фото)

17:06, 26 декабря 2007
Спорт
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Тренер сохранил итальянскую традицию

Рио Фердинанд. Фото АР
Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло определился с кандидатурой нового капитана команды. Им станет центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, которого Капелло пытался приобрести еще в бытность главным тренером "Ромы", сообщает Лента.русо ссылкой на  Daily Mail.

Фердинанд выведет команду на поле в новом качестве в товарищеском матче со сборной Швейцарии, который состоится 6 февраля. Капелло сохранил в сборной Англии итальянскую традицию, согласно которой капитаном национальной команды является игрок обороны – в Италии эту роль выполняли Франко Барези, Паоло Мальдини, а сейчас – Фабио Каннаваро.

После окончания ЧМ-2006, когда место главного тренера сборной Англии занял Стив Макларен, капитаном команды был лидер "Челси" Джон Терри. До него капитанская повязка принадлежала Дэвиду Бекхэму.

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