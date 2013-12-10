Молодежная сборная Украины по хоккею проиграла французам на чемпионате мира

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Сборная Франции наряду с командой Казахстана является одним из фаворитов турнира в третьем по значимости дивизионе чемпионата мира – 1В – после Элит-дивизиона и 1А.

В игре с украинцами они это доказали, не пропустив ни одной шайбы. В свою очередь, сами французы забили дважды. На 14-й минуте первого периода гол забил Марин Бювэ, а уже в третьем периоде – на 48-й минуте – отличился Флоран Дюэ.

Таким образом, украинцы проиграли второй матч подряд (накануне уступили Казахстану – 2:7), уже на старте турнира практически лишившись шансов на попадание в Дивизион 1А. Согласно регламенту соревнований в высший дивизион попадает только победитель турнира.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира продлится до 15 декабря.