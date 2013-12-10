"Манчестер Юнайтед" - "Шахтер" - 1:0: онлайн

В Манчестере проходит игра заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в которой донецкий "Шахтер" противостоит "Манчестер Юнайтед".

Эта игра является решающей для украинской команды в борьбе за попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Перед последним туром таблицу группы А возглавляет МЮ, на счету которого 11 очков. У "Шахтера" - 8 баллов, немецкого "Байера" - 7 и испанского "Реал Сосьедад" - 1. Таким образом, английский клуб уже обеспечил себе место в плей-офф - 1/8 финала, а украинцам, чтобы гарантировать себе место в весенней части турнира, необходимо обыгрывать гораздо более титулованного соперника в гостях. В противном случае, осечкой горняков может воспользоваться "Байер", который имеет все шансы на победу в матче с аутсайдером группы "Реал Сосьедад". Вместе с тем, англичане еще не обеспечили себе первое место в группе, которое дает преимущество перед жеребьевкой 1/8 финала. И МЮ в этом матче устроит, как минимум, ничья. В случае победы горняков, "Шахтер" не только гарантирует себе место в плей-офф, но и первое место в итоговой таблице группы.

Первый очный матч двух команд, который состоялся 2 октября в Донецке, завершился вничью - 1:1. Та игра оставила неоднозначное впечатление. Обе команды явно волновались, игроки часто ошибались в простых ситуациях, а шансы на победу имела как одна, так и другая команды.

В предстоящем матче ни одна из команд не имеет права на ошибку. А главный тренер горняков Мирча Луческу накануне, на предматчевой пресс-конференции отметил, что его подопечных ждет тяжелейшее испытание: "Мы не обращаем внимание на то, что у МЮ очень сложное положение в таблице английской Премьер-лиги. Это два совсем разных соревнования. Сравнивать их нет смысла. МЮ нужен положительный результат, чтобы занять первое место в группе и потом не встретиться с кем-то из грандов. Нам будет очень тяжело".

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом этого матча команду из Манчестера. На победу хозяев ставки принимаются в среднем с коэффициентом 1,9 к 1, на ничью - 3,6 к 1, на победу "Шахтера" - 3,9 к 1.

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

Состав "Манчестер Юнайтед": 1. Де Хеа, 2. Рафаэл, 4. Джонс, 5. Фердинанд, 6. Эванс, 28. Бюттнер, 11. Гиггз, 18. Янг, 26. Кагава, 44. Янузай, 10. Руни. Запасные: 13. Линдегор, 23. Клеверли, 8. Андерсон, 17. Нани, 25. Валенсия, 14. Эрнандес, 20. ван Перси.

Состав "Шахтера": 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук, 6. Степаненко, 8. Фред, 28. Тайсон, 29. Тейшейра, 20. Дуглас Коста, 9. Луис Адриано. Запасные: 32. Каниболоцкий, 38. Кривцов, 3. Хюбшман, 17. Фернандо, 10. Бернард, 11. Эдуардо, 19. Феррейра.

Стоит надеяться на то, что для горняков этот вечер будет действительно добрым. Даже не так. С учетом того, что это МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, вечер должен быть для горняков просто фантастическим. Иначе, победы им не видать, как собственных ушей.

Матч, как и все остальные игры сегодняшнего дня Лиги чемпионов, начинаются с минуты молчания в память о Нельсоне Манделе.

Команды фотографируются вместе, хотя обычно принято делать предматчевые фото по отдельности.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. На стадионе "Олд Траффорд" видно множество пустующих красных кресел в первых рядах, прямо возле кромки поля. Для домашнего стадиона МЮ это очень удивительно.

3. Первую атаку проводит МЮ. Размашистую, с использованием обоих флангов. Ракицкий выбил мяч в аут.

5. И еще одна атака МЮ. Джонс простреливал с угла поля, Пятов отбил мяч.

6. "Шахтер" пока, мягко говоря, очень осторожен. Пора расскачиваться.

7. Руни задумал отличную передачу на Гиггза, но тот партнера не понял.

9. Первая атака "Шахтера" - удар Тейшейры прямо во вратаря.

11. Игра идет совсем медленная. Такое впечатление, что обычная предсезонка. Даже матч ветеранов какой-то.

13. АЙ!!!!!!!!!!!! Двоечка Тайсон - Тейшейра и после удара последнего мяч летит в считанных сантиметрах от штанги ворот. Первый опасный момент. И какой!!!

14. МЮ не смог достойно ответить. Джонс сыграл неловко, запорол атаку.

16. Первый угловой у ворот "Шахтера". Кучер выбил мяч.

17. И тут же еще одна опаснейшая атака МЮ. Янузай пробил прямо во вратаря.

19. Кагава сыграл рукой в центре поля. Детская ошибка в исполнении игрока целого МЮ.

20. Удар издалека Косты получился весьма опасным - мяч прошел рядом со штангой.

22. Коста опасно навешивал, но партнеров перед воротами не оказалось. "Шахтер" начинает давить...

24. Продолжает атаковать "Шахтер" - удар Тейшейры заблокировали защитники.

26. Горняки владеют мячом, но пока без толку. Опасные атаки редки, а оборона МЮ насыщенна.

28. Аааа!!!! Тейшейра отлично прошел к воротам, обыграв несколько защитников, но пробил во вратаря.

30. Опять атакует "Шахтер" - мяч слетел с ноги Тейшейры, не получился удар.

31. В ответной атаке МЮ получает опасный штрафной.

32. Руни бьет с 20 метров - рядом со штангой.

33. Грубейшая атака Фердинанда - "Шахтер" не воспользовался.

35. Чуть сбили игроки МЮ навал "Шахтера". Но, стоит признать, что игра потихоньку раскручивается. Сейчас гораздо интереснее, чем в начале первого тайма.

37. Фортуна улыбается "Шахтеру". Янг перекидывал мяч через Пятова в пустые ворота, но пролетел рядом с левой штангой. Пожалуй, самый опасный момент тайма.

39. И опять успокоилась игра. Создается впечатление, что МЮ намеренно "сушит" игру.

41. Мяч у МЮ, но англичане практически не атакуют. Они, что, боятся "Шахтер"?

43. А вот и взрыв активности англичан. Руни и Гиггз, по очереди, сорвали две опаснейшие атаки своей команды.

44. И еще одна опаснейшая атака МЮ. Эшли Янг бьет выше ворот.

45. Судья не добавил ничего. Да и добвлять, собственно, было нечего.

ПЕРЕРЫВ

Пока очень непростая игра. Но с шансами для "Шахтера". Уровень МЮ наглядно показывает, почему у команды такой кризис в выступлениях в английской Премьер-лиге. При граматной игре и, несомненно, удаче, у "Шахтера" есть шанс. Кстати, "Реал Сосьедад" в параллельном матче пока тоже помагает. Там в игре с "Байером" у испанцев те же 0:0. В общем, пока все идет очень даже ничего.

НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ!

46. И тут же опаснейшая атака в исполнении Косты - угловой.

47. Ай!!!!! Ракицкий после розыгрыша углового попал в штангу.

48. Бурное начало от "Шахтера". У тренера МЮ Мойеса на лице написано недоумение.

49. Ответ МЮ - горняки выбивают мяч на угловой.

49. Степаненко сыграл рукой - штрафной для МЮ с угла поля.

50. Очень опасная подача, но Пятов отбивает мяч.

51. Еще одна атака МЮ и ошибка горняков в обороне - Гиггз "простил".

52. "Шахтер" попытался ответить, но Тайсон запорол момент.

54. "Шахтер", похоже, пришел в себя. Адриано опасно завершал очередную атаку, англичане выбили мяч на угловой.

56. Бюттнер опасно навешивал с фланга - мяч в руках у Пятова.

58. Кагава опасно бил по воротам "Шахтера" - Пятов перевел мяч на угловой.

59. Янг подал угловой, а после розыгрыша момента пробил - выше ворот.

59. Руни воспользовался тем, что Пятов чуть вышел из ворот в глубину поля - пробил чуть выше ворот.

61. А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В МАТЧЕ "РЕАЛ СОСЬЕДАД" - "БАЙЕР" - 0:1. ПЛОХИ НАШИ ДЕЛА...

63. Бюттнер простреливает - Кучер выбил мяч на угловой

63. Замены в командах. У "Шахтреа" Бернард вместо Тайсона. У МЮ - Клеверли вместо Гиггза, ван Перси вместо Фердинанда.

65. Руни отдавал опаснейший пас на ван Перси, но заблокировали его пас защитники "Шахтера".

67. ГОЛ. МЮ забил - Фил Джонс.

68. Справедливости ради стоит отметить, что к этому все шло. Имел преимущество МЮ во втором тайме.

70. Первая желтая карточка. Грубо против Срны сыграл Бюттнер. Опасный штрафной для горняков.

72. Коста подавал - защитники МЮ отбились. "Шахтеру" нужно рисковать.

75. Еще один опасный момент у "Шахтера". Де Хеа в борьбе отвоевал мяч.

76. "Шахтер" пытается выровнять игру, но таких опасных моментов, какие были в первом тайме, у него пока нет и близко.

78. Срна получил предупреждение. За разговоры с арбитром.

79. Ракицкий бьет из-за пределов штрафной - намного выше.

81. И еще одно предупреждение для горняков - Кучер получил.

82. МЮ продолжает атаковать. Клеверли пробил после подачи с углового Руни - выше ворот.

84. "Шахтер" пытается атаковать, но вновь безуспешно. Слишком хороши защитники МЮ.

86. Затяжная атака "Шахтера" заканчивается ударом Срны - прямо во вратаря.

87. Замены: в "Шахтере" - Феррейра вместо Адриано, в МЮ - Валенсия вместо Бюттнера.

88. В параллельном матче "Байер" по-прежнему выигрывает 1:0. Это конец Лиги чемпионов?...

90. Судья добавил 2 минуты.

90+1. Стадион пустеет на глазах. Это при том, что МЮ выигрывает. Видимо, местным фанам также не нравится игра. Ведь она совсем не высокого качества.

90+2. МАТЧ ОКОНЧЕН

"Шахтер" проиграл и выбыл из Лиги чемпионов. До встречи в марте, на матчах Лиги Европы. "Горняки" заняли третье место в группе.

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