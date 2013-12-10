"Шахтер" намерен сыграть в финале Лиги Чемпионов - Эдуардо

Об этом он сказал перед матчем с "Манчестер Юнайтед", в котором "Шахтер" сразится за первое место в группе А. "Этот матч можно сравнить с финалом, так как мы будем играть против "Манчестер Юнайтед" - одного из крупнейших клубов мира. Мы будем очень мотивированы, так как намерены не просто выйти из группы, но и сыграть в финале Лиги чемпионов", - заявил Эдуардо в интервью британским СМИ, которое цитирует ТСН.Проспорт.

Эдуардо убежден, что "Шахтер" будет иметь свои шансы в игре с "красными дьяволами".

"Мы знаем, что в настоящее время "Манчестер Юнайтед" испытывает некоторые проблемы, поэтому мы попробуем этим воспользоваться, чтобы обыграть манкунианце . Мы просматривали последние матчи нашего соперника - думаю, у нас будет возможность, чтобы преподнести сюрприз в сегодняшнем матче", - добавил хорват.