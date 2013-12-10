Баскетболисты «Химика» выиграли у греческого ПАОКа в Кубке Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч 9-го тура группового этапа соревнований.

Этот матч был во многом определяющий для «Химика». В случае победы команда гарантировала себе место во втором групповом этапе соревнований. И игра получилась весьма сумбурной, с явными перепадами для обеих команд.

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Первая четверть прошла в относительно равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом хозяев площадки в 4 балла – 15:11. А вот следующие две четверти команды по очереди провалили. Второй период закончился разгромом южненцев 8:22, а греки, в свою очередь, провалились в третьей 10-минутке – 25:11.

Судьба матча решилась в заключительном периоде, где намного удачливее были украинские баскетболисты – 22:14

Лучшим игроком матча в составе хозяев площадки стал американский легионер Пол Дилэйни, набравший 16 очков. Еще три американца в составе «Химика» набрали по 15 баллов – Мэтт Гейтэнс, Дмамал Шулер и Ромео Трэвис.

Таким образом, после 9 игр у «Химика» 6 побед при 3 поражениях и команда занимает второе место в турнирной таблице вслед за российским БК «Нижний Новгород».