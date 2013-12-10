Российский хоккеист Дадонов хочет принять гражданство Украины

При этом форвард выразил желание принять гражданство Украины с последующим предоставлением возможности выступать в составе национальной сборной, сообщает официальный сайт ХК "Донбасс".

Федерация хоккея Украины и ХК "Донбасс" оказывают игроку полное содействие в этом вопросе, говорится в сообщении.

Игровую карьеру Дадонов начинал в челябинском «Тракторе». В 2007 году в 18-летнем возрасте в третьем раунде под общим номером 71 был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) – «Флорида Пантерс», в составе которого за три последующих года отыграл около 60-ти матчей. В эти же годы он выступал и в фарм-клубе «пантер», которым в то время являлся «Рочестер Американс». Всего в Американской хоккейной лиге (АХЛ) Евгений Дадонов отыграл 155 матчей.

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В составе ХК «Донбасс» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Дадонов сыграл 82 матча, набрав 59 очков (24+35) – лучший показатель в команде. В сезоне 2013-2014 вместе с партнерами по команде стал победителем единственного европейского клубного турнира – Континентального Кубка IIHF.

Дадонов регулярно привлекался в состав молодежных сборных России, став победителем юношеского чемпионата мира (U-18) в сезоне 2006-2007, а также бронзовым призером чемпионатов мира (U-20) сезонов 2007-2008 и 2008-2009 гг.