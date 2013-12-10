УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Шахтер"

В Манчестере состоится игра заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в которой донецкий "Шахтер" будет противостоять "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта игра станет решающей для украинской команды в борьбе за попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Перед последним туром таблицу группы А возглавляет МЮ, на счету которого 11 очков. У "Шахтера" - 8 баллов, немецкого "Байера" - 7 и испанского "Реал Сосьедад" - 1. Таким образом, английский клуб уже обеспечил себе место в плей-офф - 1/8 финала, а украинцам, чтобы гарантировать себе место в весенней части турнира, необходимо обыгрывать гораздо более титулованного соперника в гостях. В противном случае, осечкой горняков может воспользоваться "Байер", который имеет все шансы на победу в матче с аутсайдером группы "Реал Сосьедад". Вместе с тем, англичане еще не обеспечили себе первое место в группе, которое дает преимущество перед жеребьевкой 1/8 финала. И МЮ в этом матче устроит, как минимум, ничья. В случае победы горняков, "Шахтер" не только гарантирует себе место в плей-офф, но и первое место в итоговой таблице группы.

Первый очный матч двух команд, который состоялся 2 октября в Донецке, завершился вничью - 1:1. Та игра оставила неоднозначное впечатление. Обе команды явно волновались, игроки часто ошибались в простых ситуациях, а шансы на победу имела как одна, так и другая команды.

В предстоящем матче ни одна из команд не имеет права на ошибку. А главный тренер горняков Мирча Луческу накануне, на предматчевой пресс-конференции отметил, что его подопечных ждет тяжелейшее испытание: "Мы не обращаем внимание на то, что у МЮ очень сложное положение в таблице английской Премьер-лиги. Это два совсем разных соревнования. Сравнивать их нет смысла. МЮ нужен положительный результат, чтобы занять первое место в группе и потом не встретиться с кем-то из грандов. Нам будет очень тяжело".

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом этого матча команду из Манчестера. На победу хозяев ставки принимаются в среднем с коэффициентом 1,9 к 1, на ничью - 3,6 к 1, на победу "Шахтера" - 3,9 к 1.

Игра "Манчестер Юнайтед" - "Шахтер" начнется в 21.45. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча.