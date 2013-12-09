ФИФА назвала претендентов на "Золотой мяч-2013"

Как сообщает официальный сайт ФИФА, номинанты названы как среди мужчин, так и среди женщин. Также названы претенденты на титул лучшего тренера года.

Официальными претендентами у мужчин названы Криштиано Роналду (Португалия), Леонель Месси (Аргентина) и Франк Рибери (Франция). Среди женщин на приз номинированы Надин Ангерер (Германия), Марта (Бразилия) и Энди Уэмбэч (США).

Что касается номинации "Тренер года", то здесь претендентами среди наставников мужских команд являются сер Алекс Фергюссон (Великобритания), Юпп Хайнкесс и Юрген Клопп (оба - Германия).

Что касается женских клубов, то среди них номинантами являются немецкие специалисты Ральф Келлерманн и Сильвия Нейд, а также представительница Швеции Пиа Марианн Сундхейг.

Победители во всех номинациях будут объявлены 13 января 2014 года.