Украинскому боксеру Федченко заменили соперника по ближайшему бою

Об этом УНИАН сообщили в промоутерской компании К2, являющейся организатором боксерского вечера.

Менеджер Мендозы Энрике Сориа так прокомментировал ситуацию: "Вчера мы с Игнасио обратились к врачу, так как его беспокоила боль в плече. Оказалось, что у него сильное растяжение плечевого сустава. Травма не очень страшная, но, все же, доктор не дал добро на участие моего боксера в поединке на следующей неделе. Этот факт очень нас расстроил, так как Мендоза тяжело работал и готовился на протяжении нескольких недель, отспарринговал кучу раундов и был готов на все 100%, чтобы оказать достойное сопротивление вашему чемпиону. Но это профессиональный бокс и, к сожалению, такие неприятные случаи являются нормой для этого вида спорта".

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Как сообщал УНИАН, боксерский вечер с участием Сергея Федченко и другого украинского боксера-профессионала Александра Усика, состоится в Киеве в ближайшую субботу, 14 декабря.