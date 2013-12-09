Фрателло сохранил пост главного тренера сборной Украины по баскетболу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно по итогам Совета Федерации баскетбола Украины, который состоялся в Киеве.

По предложению тренерского совета ФБУ сегодня были утверждены главные тренеры команд всех возрастов. В частности, мужские команды возглавили: молодежная сборная (U-20) - Виталий Черний, юношеская сборная (U-18) - Максим Михельсон, юниорская сборная (U-16) - Александр Мунтян.

Что касается женских сборных, то национальную команду возглавил Вадим Чечуро, молодежную сборную (U-20) - Марина Ткаченко, юношескую сборную (U-18) - Елена Федченко, юниорскую сборную (U-16) - Алексей Давыдов.

Также сегодня были даны оценки выступлению команд в 2013-м году. Так, выступление мужской сборной на Евробаскете в Словении и юниорской сборной на Евробаскете в Киеве были оценены как удовлетворительные, а вот выступления молодежной и юношеской команд - как неудовлетворительные.