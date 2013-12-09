Фрателло сохранил пост главного тренера сборной Украины по баскетболу
Главный тренер мужской национальной сборной Украины по баскетболу Майк Фрателло сохранил свой пост.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно по итогам Совета Федерации баскетбола Украины, который состоялся в Киеве.
По предложению тренерского совета ФБУ сегодня были утверждены главные тренеры команд всех возрастов. В частности, мужские команды возглавили: молодежная сборная (U-20) - Виталий Черний, юношеская сборная (U-18) - Максим Михельсон, юниорская сборная (U-16) - Александр Мунтян.
Что касается женских сборных, то национальную команду возглавил Вадим Чечуро, молодежную сборную (U-20) - Марина Ткаченко, юношескую сборную (U-18) - Елена Федченко, юниорскую сборную (U-16) - Алексей Давыдов.
Также сегодня были даны оценки выступлению команд в 2013-м году. Так, выступление мужской сборной на Евробаскете в Словении и юниорской сборной на Евробаскете в Киеве были оценены как удовлетворительные, а вот выступления молодежной и юношеской команд - как неудовлетворительные.