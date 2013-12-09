Украинский гимнаст Верняев стал победителем этапа Кубка мира
15:44, 09 декабря 2013Спорт
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В британском Глазго состоялся заключительный, 10-й этап Кубка мира-2013 по спортивной гимнастике, победителем которого стал украинец Олег Верняев.
Олег Верняев
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Верняев показал лучший результат в многоборье – 89,798 балла. Вторым стал британец Дениэл Первис (89,131), следом за ним расположился Андрей Лиховецкий из Беларуси (88,597).
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Как сообщал УНИАН, Верняев также выиграл предпоследний этап Кубка мира, который прошел неделю тому назад в немецком Штутгарте.
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