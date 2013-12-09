В Бразилии футбольные фаны устроили кровавую драку во время матча (видео)
05:44, 09 декабря 2013Спорт
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Во время матча последнего тура бразильской Серии А между командами "Атлетико Паранаэнсе" и "Васко да Гама" произошла массовая драка с участием болельщиков.
Игра была прервана на час, сообщает Проспорт.
На 17-й минуте первого тайма хозяева открыли счет. Болельщики "Атлетико" начали смеяться над гостями, поскольку "Васко" стоял на вылет в Серию В.
Фанаты гостей решили разобраться с болельщиками "Атлетико" по-мужски.
На трибунах "Джойнвиль Арены" началась массовая бойня. В ход шли даже доски и палки, сообщает Globoesporte.
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