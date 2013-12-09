В Бразилии футбольные фаны устроили кровавую драку во время матча (видео)

Игра была прервана на час, сообщает Проспорт.

На 17-й минуте первого тайма хозяева открыли счет. Болельщики "Атлетико" начали смеяться над гостями, поскольку "Васко" стоял на вылет в Серию В.

Фанаты гостей решили разобраться с болельщиками "Атлетико" по-мужски.

На трибунах "Джойнвиль Арены" началась массовая бойня. В ход шли даже доски и палки, сообщает Globoesporte.