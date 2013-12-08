"Донбасс" выиграл матч КХЛ в Новосибирске

В Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором "Донбасс" обыграл "Сибирь" со счетом 3:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был последний матч выездной серии украинского клуба из четырех игр.

Матч в Новосибирске с самого начал проходил с преимуществом гостей, которые уже в первом периоде добились решающего перевеса. На второй мрнуте счет в матче точным броском открыл Петер Подхрадски.На 11-й минуте Руслан Федотенко удвоил перевес гостей, а на 12-й - Рэнди Робитайл довел его до крупного, 3:0.

В дальнейшем сибиряки перехватили преимущество а во втором периоде Йонас Энлунд отметился дублем, сократив преимущество гостей до минимума. Тем не менее, в третьем периоде донецкие хоккеисты удержали минимальный перевес добыв в этой игре 3 полноценных очка.

Таким образом, "Донбасс" набрал 62 очка в 35 матчах и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Конференции "Запад". Украинский клуб значительно уступает СКА из Санкт-Петербурга, набравшему 75 очков, и московскому "Динамо" - 72. По 62 балла таже у московского ЦСКА и рижкого "Динамо".