Биатлонистка Джима завоевала серебро на этапе Кубка мира

Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка, стартовавшая по итогам спринтерской гонки на пятой позиции, ровно прошла всю дистанцию, не допустила ни одного промаха на огневых рубежах, в то время как практически все основные соперницы допускали ошибки на стрельбе. Обогнать ее сумела только Синнёв Солемдаль, которая стартовала позже (6-й по итогам спринта), но была значительно быстрее по ходу дистанции. При этом, норвежка допустила один промах на стрельбе. Третьей финишировала польская спортсменка Кристина Палка (0 промахов, стартовала 11-й).

Также в первой десятке финишировали сестры Валентина и Вита Семеренко - 7-я и 8-я позиции соответственно, что является большим прорывом для обеих. В спринте они финишировали 22-й и 24-й. При этом Валентина допустила два промаха, а Вита - один. Обе спортсменки показали отличную скорость на дистанции.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины выиграла женскую эстафетную гонку. Этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершится сегодня гонкой преследования у мужчин.