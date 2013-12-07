Украинские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Женская сборная Украины по биатлону заняла первое место в эстафете на втором этапе Кубка мира.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Гонку украинки провели в оптимальном составе – Юлия Джима, сестры Валентина и Вита Семеренко и Елена Пидгрушная. На протяжении всей гонки наши спортсменки находились в лидирующей группе, а решающей стала стрельба на шестом огневом рубеже, «стойка» на третьем этапе. Здесь сразу три ошибки допустила представительница сборной России Екатерина Шумилова, а спортсменка сборной Германии Франциска Хильдебранд и вовсе вынуждены была преодолеть штрафной круг, так и не закрыв одну мишень. В итоге, после этого этапа украинки опережали ближайших преследовательниц – россиянок – на 20 секунд, а немок – на 40.

На последнем этапе идеальную точность в сочетании с высокой скоростью показала действующая чемпионка мира в спринте Елена Пидгрушная, опередившая в итоговом протоколе ближайшую соперницу из сборной Германии на 56 секунд.

Позже сегодня в рамках этапа Кубка мира также состоится мужская эстафета.

Как сообщал УНИАН, этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) продлится до 8 декабря.