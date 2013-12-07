Стало известно, кто стал первым вице-президентом "Металлиста"

Первым вице-президентом ФК «Металлист» (Харьков) назначен Сергей Волык.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист», 5 декабря под председательством Президента клуба Сергея Курченко было проведено совещание по итогам первого круга Чемпионата Украины 2013-14 гг.

На собрании единогласно было принято решение об отставке Константина Пивоварова с должности первого вице-президента клуба.

«Пивоваров освобожден по итогам года в связи с негативными результатами команды в ряде последних игр и неудовлетворительным управлением клубом», - говорится в сообщении «Металлиста».

Новым первым вице-президентом клуба назначен Волык.

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В клубе также заверили, что в ближайшее время топ-менеджмент ФК «Металлиста» будет усилен специалистами мирового уровня.

«В клубе действительно есть ряд недоработок, последние игры это показали. При этом я положительно оцениваю перспективы «Металлиста» и уверен, что мы сможем достичь высшего уровня менеджмента, в том числе, в результате изменений в кадровой политике» - отметил после избрания на должность Волык.

Как сообщал УНИАН, Пивоваров ушел с занимаемой должности, по его словам, из-за отсутствия «общего понимания с президентом клуба».

Справка УНИАН. Владельцем футбольного клуба «Металлист» является харьковский бизнесмен Сергей Курченко.