"Украинские атаманы" победили "Argentina Condors"

В Броварах завершился матч Всемирной серии бокса (WSB), в котором "Украинские атаманы" встречались с "Argentina Condors" и разгромили оппонентов со счетом 5:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч второго тура группового этапа.

Первыми на ринг вышли киргизский легионер "Украинских атаманов" Казат Усеналиев и аргентинец Кристиан Эдуардо Рода. Легковесы (до 52 кг.) провели очень интересный бой в котором Усеналиев оказался сильнее по решению судей.

В категории до 60 кг. Павел Ищенко сошелся с Браяном Иваном Нуньесом и имел подавляющее преимущество, но завершить бой досрочно не сумел. В итоге - победа украинца по очкам.

В бою в весовой категории до 69 кг. встретились Денис Лазарев и Луис Альберто Верон. Это бой изначально представлялся одним из самых напряженных и непредсказуемых. На протяжении четырех раундов впереди в счете был аргентинец, но, в итоге, раздельным реешнием судей победа была присуждена Лазареву.

Это означало, что украинцы выиграли матч досрочно - 3:0.

В четвертом бою вечера в весовой категории до 81 кг. встретились Александр Ганзуля и Леандро Андрес Луна. Здесь преимущество украинца было также неоспоримо, и по решению судей он выиграл все пять раундов.

Наконец, в пятом заключительном бою вечера, в супертяжелой весовой категории (свыше 91 кг.) сошлись Егор Плевако и Луис Мигель Браво. Для дебютанта нынешнего сезона в составе "атаманов" Плевако это был первый бой в WSB. И в первом же раунде украинец послал соперника в нокдаун. Впрочем, соперник быстро пришел в себя и уже во втором раунде почти выровнял ситуацию, а в третьем и вовсе перехватил инициативу. Бой проходил с перменным успехом и в четвертом раунде украинец вновь послал соперника в нокдаун. А в пятом раунде судья в третий раз отсчитал нокдаун аргентинцу. В итоге, судьи единогласно присудили победу Плевако.

Таким образом, украинцы выиграли второй матч подряд (в первом туре была повержена команда USA Knockouts - 3:2).

Следующий домашний матч "Украинские атаманы" проведут против "Italia Thunder" ровно через неделю, 13 декабря, в Броварах.