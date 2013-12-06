В Бразилии состоялась жеребьевка Чемпионата мира по футболу

В бразильском городе Мата-ди-Сан-Жуан состоялась жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2014 года.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) 32 команды-участницы турнира были распределены на 8 групп.

Изначально команды были распределены на четыре корзины. В первой разместились 8 сильнейших команд мира согласно рейтингу ФИФА, остальные были распределены по корзинам по географическому признаку.

Жребий распределил команды так:

Группа А - Бразилия, Хорватия, Мексика, Камерун.

Группа B - Испания, Голландия, Чили, Австралия.

Группа С - Колумбия, Греция, Кот`д-Ивуар, Япония.

Группа D - Уругвай, Коста-Рика, Англия, Италия.

Группа Е - Швейцария, Эквадор, Франция, Гондурас.

Группа F - Аргентина, Босния и Герцеговина, Иран, Нигерия.

Группа G - Германия, Португалия, Гана, США.

Группа Н - Бельгия, Алжир, Россия, Южная Корея.

Во время жеребьевки был также представлен официальный мяч чемпионата мира - "Бразука", которым будут играться матчи турнира.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проиграла в плей-офф отборочного цикла ЧМ-2014, уступив по сумме двух матчей сборной Франции - 2:0 и 0:3.

Чемпионат мира в Бразилии пройдет с 12 июня по 13 июля 2014 года.