Первый вице-президент «Металлиста» Пивоваров ушел с поста в клубе

Первый вице-президент харьковского футбольного клуба «Металлист» Константин Пивоваров ушел с занимаемого поста. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пивоваров написал на своей станице в «Фейсбук».

По его словам, причиной такого решения стало отсутствие «общего понимания с президентом клуба».

«Хочу сообщить, что прекращаю свою деятельность на посту первого вице-президента футбольного клуба «Металлист». К сожалению, в какой-то момент оказалось, что у нас нет общего понимания с президентом клуба», - написал Пивоваров.

Он поблагодарил коллектив «Металлиста» за сотрудничество.

Читайте также: Металлисту отказали в апелляции - Пивоваров

«Опыт работы в «Металлисте» и общения с замечательным коллективом и футболистами останется со мной в виде самых теплых полезных и важных воспоминаний на долгие годы. Я старался в своей работе быть искренним с коллективом клуба и болельщиками, старался сделать процессы в клубе максимально прозрачными и понятными для футбольной общественности, пытался внести свой скромный вклад в развитие в Харькове и в целом в Украине цивилизованного европейского футбола», - отметил Пивоваров.

«Я очень благодарен всему коллективу клуба, спортивному директору, главному тренеру и в особенности болельщикам за то, как мы вместе пытались добиться для Металлиста новых высот, новых побед и достижений. И что-то у нас, я считаю, получилось. Металлист останется в моем сердце навсегда. Хотя, болеть я, возможно, буду опять в Киеве за Киев», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, собственником футбольного клуба «Металлист» является харьковский бизнесмен Сергей Курченко.